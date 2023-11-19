"صحة النواب" تعلن موافقة الوزارة على تشغيل مستشفى طوخ المركزي



كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحه برئاسة النائب اشرف حاتم في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي.

واستمعت اللجنة إلى مطالبات النائب أحمد بدوي الذي أكد بأن مستشفى طوخ المركزي له أهمية كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز على مستوي الجمهورية بالإضافة إلى خدمه جميع المارين على طريق مصر إسكندريه الصحراوي.

وطالب "بدوي"، في كلمة باجتماع اللجنة، تحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتي يؤدي خدماته للجمهور مؤكداً بأن الحل ليس في مديريه الصحه بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة، موضحاً بأن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجه الي تشغيل المستشفى نلحه لأنها أرواح ناس.

وتابع "بدوي": أن المستشفى قوته حوالي 250 سرير وتكلفته تصل إلي مليار جنيه ولابد من اتخاذ إجراءات سريعه لتشغيله.

من جانبها ردت المهندسه مي مندوب إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيره مؤثره أولها لزمه كورونا وغيرها.

وشددت مندوب إدارة التخطيط بالصحه بأنه بناء علي مطالبة النائب احمد بدوي ، يجري العمل بسرعة كبيره وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل ، في 30يونبو 2024 .

وطالب الدكتور النائب اشرف حاتم رئيس اللجنه بخطاب رسمي من وزارة الصحه الي النائب احمد بدوي والي اللجنه الصحه بالموعد المحدد لتشغيل مستشفي طوخ المركزي .