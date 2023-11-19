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أحمد موسى عن حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية: يهدد باتساع رقعة الحرب

09:32 م الأحد 19 نوفمبر 2023

احمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عواقب اختطاف السفية من البحر الأحمر، مع نفي من إسرائيل بأنها ليست تابعة لها، سيكون له عواقب وخيمة خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الممكن بعد هذا الحادث اتساع دائرة الحرب خارج غزة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أن مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرة على حماية أمن الدولة المصرية، لافتا إلى أن الحوثيين حذرت الدول في البحر وهو ما سيكون له تبعيات كثيرة الفترة المقبلة.

وأردف موسى، أن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجه الأصابع الاتهام إلى إيران في اختطاف السفينة من البحر الأحمر، لافتا إلى أن نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي ويستغل أزمة السفينة للهروب من فشله والحرب على قطاع غزة.

أحمد موسى اختطاف سفينة السفينة الإسرائيلية إيران الحوثيون

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