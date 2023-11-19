الطيران المدنى توقع مذكرة تفاهم مع "إيكاو" لتقديم الدعم وهيكلة المجال الجوي

كتب- محمد عبيد:

وقعت وزارة الطيران المدني اتفاقية دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري مع منظمة "إيكاو"، وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة في مرفق الطيران المدني، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوي المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الإنبعاثات الكربونية ، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشي مع التنامي المتزايد في حجم الطلب على التشغيل ووصولا لأعلي مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني.

جاء ذلك خلال استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بتوقيعها من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، واخوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو".

ورحب وزير الطيران المدني في بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر، والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام على إستضافة مصر للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)؛ مؤكدًا على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران على أهمية استفادة سلطة الطيران المدني المصري بالاستشاريين من قبل (إيكاو) بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوي المصري، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة.

لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلا عن الدور الهام والجهود البارزة التي تبذلها (إيكاو) من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات؛ موضحًا أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية.

من جانبه أعرب خوان كارلوس سالازار عن سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مؤكدًا أن اتفاق التعاون يعد فرصة هامة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوي المصري.

وأكد "سالازار"، عن تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصري خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث في كافة مجالات الطيران المدني؛ لافتا أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بـ(إيكاو) في مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية في مجال الطيران المدني؛ وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العاليه لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة؛ مضيفًا نحن سعداء بتواجد المكتب الإقليمي في مصر لاستكمال ومواصلة العمل المشترك من أجل الإرتقاء والنهوض بكافة مجالات صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.