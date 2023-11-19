طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والسيول ودرجات الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية).

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يوجد أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ قد تغزر أحياناً على مناطق من دمياط - بورسعيد - بنسبة حدوث (70:60 % تقريبا) رفح - العريش) وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مطروح - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية الاسماعيلية - السويس) بنسبة حدوث 50 % تقريبا، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة - الجيزة - القليوبية) بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وتابعت: "يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سرعة الرياح 50 : 60 كم/ساعة وارتفاع الأموج من (3: 4 متر).