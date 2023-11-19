"السياحة" تدعو المستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة لإقامة مشروعات بعدد من المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت نيابة عن وزير السياحة، غادة شلبي، نائبة الوزير لشئون السياحة، في الاحتفالية التي أُقيمت للإعلان عن الشراكة بين أحد شركات التطوير العقاري وأحد سلاسل الفنادق العالمية الكبرى؛ لإنشاء برج فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عدد من الغرف والشقق الفندقية.

وقالت "شلبي"، خلال الاحتفالية، إن إقامة مثل هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة يسلط مزيد من الضوء على الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتيحها العاصمة الجديدة للمستثمرين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار؛ بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على عدد من المحاور منها، زيادة الطاقة الفندقية؛ لاستيعاب القدرة على زيادة الحركة السياحية المتوقعة؛ لإرضاء كافة الأذواق والشرائح.

وأضافت نائب وزير السياحة، أن وجود هذه النوعية من المشروعات، سيشجع سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات في الفترة القادمة.

ودعت المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من المناطق المختلفة في مصر والتي من الممكن إقامة مشروعات سياحية كبيرة بها نظرًا لما تمتلكه من مقومات فريدة والتي من بينها، المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي، ومحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه، أعرب مسئولو الشركة والفندق عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعهم الضخم في مصر، بالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين على الإمكانيات التي يتمتع بها المقصد المصري والتي شجعتهم على إقامة هذا المشروع.

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