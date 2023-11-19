بالصور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة بمحافظة الجيزة

فيديوهات وصور- الطقس: ذروة التقلبات الجوية بعد ساعات وأمطار في هذه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمد معروف:

تشهد محافظة الجيزة حاليا، أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية.

ورصدت عدسة مصراوي، سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أكد إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.