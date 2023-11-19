إعلان

BBC

بالصور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة بمحافظة الجيزة

05:20 م الأحد 19 نوفمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- محمد معروف:

تشهد محافظة الجيزة حاليا، أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية.

ورصدت عدسة مصراوي، سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أكد إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

الطقس الأمطار الجيزة الأرصاد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market