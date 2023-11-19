كنائس وأديرة.. 171 تدشينًا بمصر وخارجها خلال عهد البابا تواضروس

كتب- إسلام لطفي:

شهد عهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ نوفمبر 2012 حتى نوفمبر 2023، عدَّة تدشينات لكنائس وأديرة.

وتمثلت الكنائس والأديرة التي دُشنت في:

- خلال عام 2013.. 15 تدشينًا من بينهم 6 داخل مصر و9 خارجها "2 في إيطاليا و7 في النمسا".

- 2014.. 29 تدشينًا من بينهم 9 في مصر و2 في الإمارات و2 في النمسا و16 في كندا.

- 2015.. 27 تدشينًا من بينهم 8 في مصر و6 في هولندا و2 في الدنمارك و11 في الولايات المتحدة.

- 2016.. 12 تدشينًا من بينهم 10 في مصر و1 في النمسا و1 في اليونان.

- 2017.. 13 تدشينًا 6 بمصر و1 في الكويت و1 في المملكة المتحدة و2 في آيرلندا و1 في اليابان و2 في أستراليا.

- 2018.. 24 تدشينًا 9 في مصر و1 في النمسا و14 في الولايات المتحدة الأمريكية.

- 2019.. 16 تدشينًا 7 في مصر و4 في ألمانيا و1 في سويسرا و4 في بلجيكا والنمسا.

- 2021.. 15 تدشينات في مصر.

- 2022.. 11 تدشينًا 8 في مصر و3 في النمسا.

- 2023.. 9 تدشينات 7 في مصر و2 في إيطاليا.