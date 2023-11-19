طبقوا روح القانون.. طلب برلماني بإنهاء البيروقراطية في تنفيذ "التصالح في مخالفات البناء"

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مهم جدًّا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كل العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد النائب أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدًا؛ لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.

وتابع النائب: لا بد من إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد؛ مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.

وشدد أبو العلا على أنه لا يجب أن أعاقب مَن التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولا بد من تطبيق روح القانون.