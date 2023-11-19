الحكومة: قانون التصالح في مخالفات البناء "مش جباية"

كتب- نشأت علي:

رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.

وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن".

ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.