حددها متحدث "الصليب الأحمر".. عقبة أمام نقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر "فيديو"

كتب- إسلام لطفي:

أعلن هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آخر تطورات أوضاع مجمع الشفاء الطبي، قائلًا: "ما زال بعض المرضى والأطباء في مستشفى الشفاء لا يستطيعون الخروج وهناك الآلاف خرجوا من مجمع الشفاء الطبي في غزة".

وحول وصول أول شحنة للوقود ومدى كفايتها، قال خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" إن الوضع الصحي في غزة وصل لمرحلة لا يمكن الرجوع منها وكميات الوقود التي دخلت إلى غزة تكفي في حالة توقف الحرب والقصف، مشيرًا إلى هناك احتياج غير متناهي للوقود والمساعدات الإنسانية.

وتطرق إلى إمكانية نقل الأطفال الخدج بمجمع الشفاء للمستشفيات المصرية، قال: "نقل الأطفال الخدج إلى مصر يتطلب تأمين الطرق، واتفاق الأطراف المختلفة على هذا الأمر وإلى الآن ليس لدينا إمكانيات لنقل الأطفال الخدج لمصر، ونفتقر إلى القدرات اللوجيستية".

ولفت إلى أن الأطفال "الخدج" هم أكثر الفئات ضعفًا الآن في مجمع الشفاء الطبي وأنه من غير المقبول أن يصل الوضع في تفاقمه لأسابيع دون إيصال هؤلاء الأطفال للرعاية الصحية المطلوبة وإلى بر الأمان.

وأضاف: عملية نقل الأطفال الخدج عمليًا من مجمع الشفاء تتطلب تجهيزات لوجستية كبيرة لا تتوفر لدينا ولا لوزارة الصحة الفلسطينية وبالتالي فوق هذا كله لا بد من توفير ضمانات أمنية شديدة جدًا لضمان عدم تعرض هؤلاء الأطفال أو غيرهم من المرضى للخطر أثناء نقلهم وهذه مسؤولية تقع على الجميع.