إعلان

BBC

إخفاق 10 أعوام.. عبدالسند يمامة يعلن سبب ترشحه لانتخابات الرئاسة

12:03 م الأحد 19 نوفمبر 2023

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبوبكر:

حدَّد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، معتبرًا إياها التزامًا وواجبًا حزبيًّا في المشاركة في الحياة السياسية من أعلى درجاتها، علاوة على أنه التزامًا دستوريًّا وفقًا لنص المادة 5 بأن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية.

واعتبر حسب وصفه في برنامجه الانتخابي الذي أعلنه مؤخرًا، أن الترشح ضرورة قومية تقتضيها المصلحة الحالية للأمة بتغيير الرجال وتغيير سياسات المسئولية المباشرة، خاصة مع إخفاق النظام الحالي الذي أخذ فرصة ولمدة عشر سنوات متتالية.

وأوضح أنه طُلِبَ منه الترشح من جميع هيئات حزب الوفد بما يصل إلى درجة الإجماع من أعضاء هيئة عليا ونواب الحزب في مجلس النواب والشيوخ "لجنة المرأة والشباب والعمال".

وذكر أن برنامجه الانتخابي الذي يقدمه ليس به مواءمة سياسية بمعنى استرضاء ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر.

وأضاف: ولا أحمل فيه تعرض وانتقاد لأشخاص فكلنا مصريون وطنيون وكلنا نجتهد بما نعتقد أنه الخير للبلاد والعباد ولكنه يحمل تعرض وانتقاد لسياسات.. أرى ضرورة إقصائها وحلول رؤى جديدة، حيث إن السياسات الحالية لمدة عشر سنوات وفقًا للمعايير الموضوعية لم تنجح واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر وكلنا نعيش ذلك المناخ.

1f684bae-e381-4c9f-9acd-2b9842cd0614

عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسة التعددية السياسية والحزبية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بالفيديو والصور- أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات - (تغطية خاصة)