إخفاق 10 أعوام.. عبدالسند يمامة يعلن سبب ترشحه لانتخابات الرئاسة

كتب- محمد أبوبكر:

حدَّد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، معتبرًا إياها التزامًا وواجبًا حزبيًّا في المشاركة في الحياة السياسية من أعلى درجاتها، علاوة على أنه التزامًا دستوريًّا وفقًا لنص المادة 5 بأن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية.

واعتبر حسب وصفه في برنامجه الانتخابي الذي أعلنه مؤخرًا، أن الترشح ضرورة قومية تقتضيها المصلحة الحالية للأمة بتغيير الرجال وتغيير سياسات المسئولية المباشرة، خاصة مع إخفاق النظام الحالي الذي أخذ فرصة ولمدة عشر سنوات متتالية.

وأوضح أنه طُلِبَ منه الترشح من جميع هيئات حزب الوفد بما يصل إلى درجة الإجماع من أعضاء هيئة عليا ونواب الحزب في مجلس النواب والشيوخ "لجنة المرأة والشباب والعمال".

وذكر أن برنامجه الانتخابي الذي يقدمه ليس به مواءمة سياسية بمعنى استرضاء ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر.

وأضاف: ولا أحمل فيه تعرض وانتقاد لأشخاص فكلنا مصريون وطنيون وكلنا نجتهد بما نعتقد أنه الخير للبلاد والعباد ولكنه يحمل تعرض وانتقاد لسياسات.. أرى ضرورة إقصائها وحلول رؤى جديدة، حيث إن السياسات الحالية لمدة عشر سنوات وفقًا للمعايير الموضوعية لم تنجح واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر وكلنا نعيش ذلك المناخ.