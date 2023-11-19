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BBC

بعد قليل.. تركيب مصيدة قلب المفاعل الثاني طويلة الأجل بالضبعة

11:34 ص الأحد 19 نوفمبر 2023

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية تركيب مصيدة قلب المفاعل طويلة الأجل الخاصة بالمفاعل النووي الثاني، اليوم الأحد.

وسبق أن استقبل الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية للقطعة نهاية الشهر الماضي.

وقررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتنسيق مع هيئة المواد النووية، إرجاء الاحتفال بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية والذي كان من المقرر له يوم 21 نوفمبر 2023، وذلك لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة داعين الله عز وجل أن يسود السلام أنحاء العالم.

وتضمن البيان أيضا إعلان الهيئة تنظيم حملة تبرع بالدم من قبل العاملين بالهيئة، وفقا لبيان صارد عن الهيئة.

هيئة المحطات النووية تركيب مصيدة قلب المفاعل المفاعل النووي

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