يؤثر على فاعلية عدد من الأدوية.. تحذير مهم من "فوار الحموضة"

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا بشأن فوار الحموضة الذي يعد من بين أكثر الأدوية تداولًا في السوق المصري.

واعتاد كثيرون على تناول "فوار الحموضة" بعد تناول وجبات دسمة للتخلص من الشعور بالحموضة وليساعد على الهضم، دون الأخذ في الاعتبار أنه دواء كغيره من الأدوية يؤثر الإفراط في تناوله أو أخذه دون وصفة طبيب على الصحة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن "فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية".

وأوضحت أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة، مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فاعليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد.

ونصحت الهيئة بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر.

من جانبه، قال الدكتور محمد نبيل يوسف، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة القاهرة، إن الفوار الذي يستخدم للحموضة وعلاج عسر الهضم ما هو إلا علاج مؤقت يهدئ من الشعور بالحموضة ويعطي للمصاب شعورا بالارتياح فقط، ولا يعالج الحموضة نهائيا، موضحا أن الفوار عبارة عن مادة قلوية تعادل حموضة المعدة وبالتالي بعد تناوله تختفي أعراض الحموضة.

وحذر يوسف، من الإفراط في تناوله، مشيرا إلى أنه دواء كغيره من الأدوية له أضرار جانبية، فهو يحتوي على مادة صوديوم بيكربونات، وهي المادة التي تتسبب في احتباس السوائل في الجسم وبالتالي، تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى والكبد، فضلا عن تأثيرها على عضلة القلب، لذا ممنوع على الفئات التالية تناوله:

* مرضى الضغط المرتفع.

* مرضى تليف الكبد لأنه يتسبب في الإصابة بالاستسقاء.

* مرضى ضعف عضلة القلب.

* مرضى الفشل الكلوي.

*المصابون بارتفاع وظائف الكلى.