فلسطين الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد بداية ونهاية منخفض جوي بـ5 دول

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، الدول التي تتأثر بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط ويصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن الدول المطلة على شرق البحر المتوسط "فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وشمال مصر"، حيث يعمل المنخفض على انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن المنخفض يتقدم بداية من اليوم الأحد، ليشمل جميع السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت أنه تنتهي رحلته بتأثير قوي على فلسطين وبلاد الشام.

ورصدت "الهيئة" سحب ممطرة مستمرة في التدفق على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، موضحة أنه من المتوقع أن تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ومناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت.