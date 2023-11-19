موعد انتهاء أزمة الازدحام على الدائري.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطريق الدائري، تفاصيل وأسباب تعطل الحركة المرورية على الدائري خلال الساعات الماضية.

وقال "مصطفى" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، إن سبب الزحام على الطريق الدائري يرجع إلى تركيب كمر عملاق أعلى الطريق الدائري خاص بأعمال تنفيذ أحد المحاور المرورية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطريق الدائري، أنه يتم تركيب كمر خاص بمحور البراجيل الموازي لمحور 26 يوليو أعلى الطريق الدائري ما تسبب في الازدحام المروري بالمنطقة.

وأوضح المهندس ضياء الدين مصطفى، أن أعمال تركيب الكمر العملاق تستغرق يومين "السبت والأحد" وبعد انتهاء الأعمال ستعود الحركة المرورية إلى طبيعتها بدون تكدس أو ازدحام.