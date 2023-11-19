أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بمؤتمر دعم الرئيس السيسي: "إحنا معاك ياريس"

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

قال النائب تيسير مطر" أمين عام تحالف الأحزاب المصرية "، نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استمرار الأمن والأمان".

ووجه النائب، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، التحية لكل المشاركين في تنظيم المؤتمر.

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، قائلًا: "علينا جميعًا أن نسأل أنفسنا أين كنا وكيف أصبحنا"، مضيفًا: "نحن معاك ياريس من أجل استكمال البناء والتنمية".

وانطلق المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وبمشاركة واسعة من القوي السياسية، حيث حضر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، و عصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.