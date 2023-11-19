"السياحة" تكشف أسعار جدية الحجز لبرامج الحج للموسم الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار جدية الحجز هذا العام للبرنامج الاقتصادي للحج السياحي 1445هـ الموسم الجديد، ستكون 20 ألف جنيهًا.

وأضاف "صادق" لمصراوي، أن أسعار جدية الحجز لبرنامج الحج الـ 5 نجوم، ستكون 40 ألف جنيهًا.

وكان صادق، أوضح، أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة هذا العام، طرحت برامج حج مميزة بدون شروط؛ نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة.

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