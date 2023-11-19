المتحدث باسم حركة فتح: دماء أطفال فلسطين لطخت وجه الإنسانية



كتبت -داليا الظنيني:

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين يفوق الخيال، ومعظم المستشفيات في غزة توقفت عن العمل، والأطفال الخُدج يموتون بسبب توقف الحضانات عن العمل، والقيصريات تجرى للحوامل دون تخدير.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفلسطيني يموت على أرضه ولا يرحل أو يفرط فيها، رغم الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق البشرية، والشعب الفلسطيني يتصدى لآلة المجازر والقتل والإرهاب بصدر عارٍ وإرادة وعزيمة وإيمان، كما يدافع عن وجه الإنسانية الذي يلطخ بدماء الأطفال تلك الأيام.

وأوضح، أن دماء الأطفال لطخت وجه الإنسانية التي تسكت عن حجم الفاجعة والكارثة، ولا تقف في وجه المجرم والمعتدي وتقول له أنت ظالم، موضحًا أن واشنطن والدول الأوروبية زودوا الاحتلال بكل وسائل القتل وارتكاب المجازر، مستنكرًا منح المحتل حق الدفاع عن نفسه.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن الاحتلال بيّت النية بتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا.

واختتم قائلًا: «لولا الجارة مصر التي قالت لا يمكن القبول بالتهجير والنكسة؛ لنفذوا المخطط منذ اليوم الأول".