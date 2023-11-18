الأونروا: آلاف الجثث تحللت تحت الركام.. وعلم الأمم المتحدة لم يعد يشكل حماية



كتبت -داليا الظنيني:

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مدرسة الفاخورة التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، تصنف مركزًا لإيواء للنازحين.

وأضاف، أن المدرسة تعرضت 3 مرات للقصف على مدار تاريخ الحروب الإسرائيلية على غزة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى إرسال الوكالة إحداثيات المدارس إلى الجانب الإسرائيلي مرتين يوميًا، وأن معظم الضحايا اليوم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضح عدنان، أن المدرسة تقع بمحيط مخيم جباليا الواقع على مساحة أقل من كيلو متر مربع ويسكنه 170 ألف لاجئ فلسطيني، مدينا في الوقت ذاته مشاهد استهداف مراكز إيواء النازحين المتكررة من جانب جيش الاحتلال.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والسماح بهدنة إنسانية تسمح برفع الأنقاض عن الضحايا، قائلا: "التقارير تشير إلى آلاف من الضحايا تحت ركام المنازل المستهدفة منذ أكثر من شهر، وهناك تحلل للجثث، فلا أحد يستطيع أن يرفض الركام عنها حتى الآن".

وتابع: "لدينا 70 مركز إيواء يرفع العلم الأزرق تعرض للاستهداف، لم يعد علم الأمم المتحدة يشكل حماية لأحد، نحن عاجزون أمام ما يحدث، وهذا يوضح أن قوة الأمم المتحدة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي؛ هي قوة محدودة منذ عشرات السنوات".