متحدث الحكومة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محرقة وقودها الأطفال والنساء



كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن ما يحدث في غزة مجزرة ومحرقة، وقودها الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات والآوين إلى مراكز الإيواء.

وأضاف "ملحم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء السبت، أن جيش الإبادة الجماعية يواصل المقتلة اليومية المتدحرجة على نحو يمكن له أن يغير اسم البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أنه بهذه المقتلة الجماعية التي تجري فصولها بصورة ممنهجة، تدمر المستشفيات وترتكب المجازر ويسعى قادة الإبادة الجماعية لاستصدار صورة نصر مزعوم وموهوم من مستشفى الشفاء عندما يخرج المرضى والمصابين والجرحى والأطباء يحملون أوجاعهم وآلامهم ودماءهم وهم مكبلين.

ولفت أن هذه هي صورة النصر التي استصدرها اليوم نتنياهو من بين أوجاع المرضى وآلامهم الذين خرجوا من المستشفى ليسيروا عشرات الكيلومترات وهم يتعكزون على آلامهم وأوجاعهم ويحملون فلذات أكبادهم بين أحضانهم، هذه مجزرة مروعة لا يمكن وصفها، ويجب أن يتوقف ما يجري فورا لكي يلجم شهوة القتل التي تستبد قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.