أمين سر "دفاع النواب": إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك جاءت في توقيت مناسب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بقرار المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

وأكد "راضي"، أن القرار يأتي في توقيت مناسب في ظل عدم فاعلية الرقابة على الأسواق والارتفاع الغير مبرر للسلع، وغياب دور جهاز حماية المستهلك.

وتابع قائلاً: إنه كان قد تقدم ببيان عاجل في مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني ضد رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس جهاز حماية المستهلك".

وأكد البرلماني أن قرار رئيس مجلس الوزراء وإن كام قد جاء متأخراً الإ انه جاء في الوقت المناسب موجهًا الشكر لرئيس الوزراء لاستجابته بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك.