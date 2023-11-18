تيشيرت "القاضية ممكن".. قميص "قفشة في نهائي القرن يصل لهذا الرقم

كتب- محمد سامي:

قالت هبه راشد مدير جمعية مرسال للأعمال الخيرية، إن تيشيرت اللاعب محمد مجدي قفشة وصل إلى 100 ألف جنيه في أول ساعات المزاد، مضيفة أن المزاد مستمر على التشيرت لعلاج المصابين حتى يوم الإثنين المقبل.

وأكدت: "رغم اعتزازي الكبير به بس متأخرش لحظة للتنازل عنه علشان أهلنا هناك"، شكرا يا كابتن من قلوبنا كلنا، المزاد على التي شيرت هيبدأ دلوقتي وهينتهي يوم الإثنين الساعة 9 مساء، بداية المزاد 5000 جنيه.

وتبرع لاعب الأهلي محمد مجدي قفشة، بالتيشيرت الذي ارتداه في مباراة نهائي أبطال إفريقيا، الذي فاز به نادي الأهلي على نادي الزمالك عام 2020.

يذكر أن هدف القاضية ممكن الذي سجله قفشة كان السبب في فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، وذلك في مباراته التي لعبها ضد نادي الزمالك والتي فاز بها بهدفين مقابل هدف من الزمالك.