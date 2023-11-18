تحالف الأحزاب المصرية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي رئيسا للجمهورية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

ويضم تحالف الأحزاب المصرية، 42 حزبًا سياسيًا، بحضور الآلاف من أبناء الشعب المصري، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، والنائب عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب ”الشعب الديمقراطي“، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.