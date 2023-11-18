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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الطريق الدائري حالة من الشلل المروري منذ صباح أمس الجمعة وحتى الآن، حيث تقوم إدارة مرور الجيزة بجهود لحل الأزمة.

وعلم "مصراوي"، أن تعطل حركة المرور بالطريق الدائري وإزدحام المواصلات، بسبب القيام بأعمال إنشائية في مشروع تطوير وتوسعة الطريق، ورفع الكمر الخرسانية بمنطقة البراجيل بنطاق محافظة الجيزة، مما تسبب في الإزدحام المروري، وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتاحة تحويلات مرورية للسائقين؛ لتفادي منطقة الغلق.

والتقطت عدسة "مصراوي"، بعض الصور، التي تظهر التكدس المروري بالطريق الدائري.

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