المرشح الرئاسي فريد زهران: لم أكن متحمسًا للفكرة وهذا سبب ترشحي

25‎% تخفيضًا.. مصر للطيران تفتتح خطًا مباشرًا إلى شنغهاي

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

كشف فريد زهران، المرشح الرئاسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كواليس ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 خاصة أنه لم يكن متحمسًا للأمر في البداية، بحسب تعبيره.

وقال "زهران"، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، إنهم ناقشوا فكرة الدفع بمرشح مدني داخل الحزب منذ فترة طويلة، اتساقًا مع فكرة وجود مسار للحوار الوطني، خاصة مع وجود مساحة يمكن البناء عليها وهي المشاركة في الانتخابات.

وأضاف المرشح الرئاسي: لم نكن نعني بالضرورة الدفع بمرشح للحزب، نتحدث عن مبدأ، وكنت طرفًا في مناقشة الموضوع في دوائر معينة، وهذه المناقشات انتهت إلى أسماء بعينها تم تداولها، وأصبح من بينها اسم بدأ يتم تداوله داخل الحزب.

وأوضح أنه من خارج الحزب كانت هناك أسماءً كثيرة تم ذكرها مثل الدكتور حسام بدراوي، وأحمد طنطاوي، ولم يتم طرح أسماء أخرى داخل الحزب سوى فريد زهران.

وعن سبب اختيار فريد زهران للترشح دون غيره، أشار إلى أن السبب هو ما تقتضيه الضرورة والحزب، فهو ملتزم به، لكن: هل كان لدي حماس شخصي؟ الإجابة لأ.

وواصل فريد زهران: لم يكن لدي دوافع شخصية، وما تمليه الضرورة والواجب، أستجيب له، وهذا كلام ليس فيه مبالغة وأعنيه، طيب بعمل حاجة غصب عني؟ الإجابة لأ، مش بعمل حاجة وفي ذهني حسبة شخصية، مش حلم شخصي، حسبة تقتضيها المصلحة العامة.