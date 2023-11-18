طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن موعد بدء التقلبات الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة، حيث نشهد أجواءً معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 27 درجة مئوية، متابعة: تبدأ التقلبات الجوية مساءً، حيث نشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من 2 لـ 3 أمتار.