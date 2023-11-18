وزير الطيران: حصول "الأرصاد" على "الأيزو" يعكس الأداء المتميز

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالعبور والعاشر من رمضان

كتب- محمد عبيد:

تسلم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، شهادة الأيزو الدولية في مجالات تصميم البرامج التدريبية ISO 29993/2017، وشهادة الأيزو في مجال خدمات التعليم والتدريب عن بعد ISO 29994/2021 والمتعلقة بخدمات الطيران المدني من قبل المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بمجالات التدريب لتنمية مهارات جميع الكوادر البشرية العاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني وتأهيلهم على أحدث البرامج التدريبية وفقًا للأسس والمعايير الدولية.

وأشاد وزير الطيران، بمجهودات العاملين بالهيئة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية واضحة تتمثل أولى أهدافها؛ الالتزام بمبادئ الجودة الشاملة واستخدام الأساليب الحديثة في التدريب بما يحقق فاعلية الأداء، لافتًا إلى إلتزام الجهات التابعة للوزارة بالأسس والمعايير الدولية بما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أعرب الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادات، والتي جاءت تقديرًا لجهود جميع العاملين وتعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق كل المقاييس العالمية في مجالات التدريب واستخدام البرامج المتطورة في مختلف أنشطة الطيران المدني بما يدعم البرامج التدريبية ويحقق التطوير المستمر لمهارات العاملين ورفع كفاءتهم العملية في مجال الأرصاد الجوية.

وسلم اللواء صفوت النحاس، أمين عام مجلس الوزراء الأسبق ورئيس أمناء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، الفريق محمد عباس حلمي، شهادات الأيزو، بحضور كل من الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومدحت عبد الوهاب، أمين عام المجلس الوطني للتدريب، ومحمد توفيق عبد الدايم، رئيس الإدارة المركزية لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب.