"عربية النواب" تناقش مستجدات الأوضاع في السودان غدًا -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها غدًا الأحد، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السودان بالنسبة إلى مصر تمثل عمقًا استراتيجيًّا وأحد أهم ملفات الأمن القومي لمصر.

وأشار النائب إلى أن مصر تقوم بدور محوري في دعم ومساندة السودان، في إطار جهود القيادة السياسية لتقوية الروابط والعلاقات بالقارة الإفريقية، والعمل على تهدئة الأوضاع واستقرار المنطقة.

ولفت أباظة إلى أهمية مشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان قبل أيام، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وسكرتير عام منظمة الإيجاد.

وأشاد أباظة، بطلب وزير الخارجية، من الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن هذه التحركات سيكون لها مردود إيجابي في دعم ومساندة السودان وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لها.

وقال أحمد فؤاد أباظة: مصر تضع القارة الإفريقية نصب أعينها، وتسعى دومًا للوصول إلى حلول واقعية لكل المشكلات التي تتعرض لها، من خلال تفعيل دور الدبلوماسية السياسية والتواصل مع كل الشركاء الفاعلين.