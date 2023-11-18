حصاد التنمية المحلية.. إزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 626 ألف فدان

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ 61 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

ونستعرض أبرزها تلك الأنشطة، والتي جاءت كالتالي:

السبت 11 نوفمبر

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إدراج ورشتى عمل لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2023/2024 ، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023 ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.

وشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023/2024 تنفيذ ٤ دورات تدريبية هي دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة إلى استمرار دورتي الـTOT، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتين عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع ٢١٧ متدربا.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق وتضمنت الزيارة عدة فعاليات وهي:

- الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

- تفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية.

- افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية.

- شهد اصطفافاً لمعدات مراكز محافظة الفيوم استعداداً لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث.

- تفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق.

- تفقد رئيس الوزراء المركز التكنولوجي الخدمي بقرية الريان.

- أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات صحفية في ختام زيارته للفيوم ، حيث أشار إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة.

الأحد 12 نوفمبر

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم مواطني مطروح في مختلف المجالات.

كما استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة.

الإثنين 13 نوفمبر

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جباري القائم بأعمال سفير اليمن والأستاذ محمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين بالدقي، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات .

الثلاثاء 14 نوفمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وشهد الاجتماع الأول بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة، استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ).

وشهد الاجتماع الثاني، برئاسة اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة .

الأربعاء 15 نوفمبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول، وتم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين ( حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزرات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها ) .

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، ونجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري في إزالة 1374 مخالفة مبانى على مساحة حوالي 335 ألف متر مربع وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.

كما تتواصل فعاليات التدريب بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على منظومة برامج التنمية المحلية المطورة والتي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وهى برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

الخميس 16 نوفمبر

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023 والذي يعقد بالصين ويقام تحت عنوان "إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولاً"، وبحضور نائب رئيس وزراء الصين وعدد من وزراء الطوارئ والرعاية الاجتماعية ومواجهة الكوارث في عدد من دول العالم وكبار المسئولين الصينيين وعلى رأسهم وانج شيانج شى وزير وزارة إدارة الطوارئ وعدد من الخبراء والمسؤولين بدول العالم ورؤساء الوكالات الوطنية والسلامة العامة ومدير منظمة العمل الدولية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الخميس الموافق 16/11/2023 بختام فعاليات الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي تضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية وورشتين عمل، اجتازها 217 متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

كما شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 264 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

الجمعة 17 نوفمبر

التقي اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.