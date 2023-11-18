الفنان أحمد نوار: حائط الصواريخ من أعظم إنجازات عبد الناصر



(مصراوي)

قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، إن جائزة النيل اعتراف من الدولة بمجهودي وعطائي خلال حرب الاستنزاف.



وأضاف "نوار"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت أتمنى تواجدي بحرب أكتوبر وليس حرب الاستنزاف فقط.



وأوضح نوار خلال اللقاء أن حائط الصواريخ من السويس لبورسعيد كان أعظم إنجازات الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.



وحكي نوار في حلقته الخاصة كواليس التحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.

وكشف نوار كواليس ما قبل الحرب، ودوره في استهداف وقنص جنود العدو الإسرائيلي، وكيف كان رد قيادات القوات المسلحة المصرية على سؤال الجنود: احنا هنعبر امتى؟