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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل في خلق نكبة ثانية

11:52 م الجمعة 17 نوفمبر 2023

السفير رياض منصور

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كتب- حسن مرسي:
أكد رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

وطالب منصور، خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة؛ المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقات سريعة في جرائم الحرب التي تحدث في قطاع غزة كما فعلت في أوكرانيا.

وأشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن منظمة الأونرا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني، مضيفا: "إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة".

وأوضح رياض منصور، أن مصر تبذل مزيدًا من الجهود لوقف الحرب في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من اثنين ونصف مليون شخص داخل القطاع المحاصر.

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