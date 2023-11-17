عكس المتوقع.. "نقيب السياحيين": نسب الإشغال بالأقصر وأسوان مرتفعة

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن نسب الإشغال في الأقصر وأسوان مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى "الأوفر داي" الذي يأتي من الغردقة، موضحًا أنه أمر غير متوقع.

وأضاف "حلقة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن نسب النمو خلال الفترة السابقة وتحديدًا آخر 3 أشهر، بلغت 43 % زيادة عن نفس الفترة العام السابق، وقبلها كانت تتراوح الزيادة بين 20 و 19%.

وأوضح أن وزارة السياحة تحاول قدر المستطاع القيام بالترويج للأماكن السياحية، سواء من خلال التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في المعارض الدولية، وطرق أخرى متعددة، خاصة وأن مزاج السائح الأجنبي يختلف من دولة لأخرى.

وأشار حلقة إلى أن مصر تشارك في عدد كبير من المعارض الدولية؛ للحفاظ على حصتها في السياحة العالمية، وطمأنة السياحة الخارجية، بالإضافة إلى الحوافز الترويجية التي تقوم بها شركات السياحة؛ لزيادة أعداد السائحين إلى مصر وجذبهم.



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