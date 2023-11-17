صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: استقبلنا 140 ألف حالة خلال 10 أشهر

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك 140 ألف حالة تم استقبالهم بمراكز علاج الإدمان على مستوى المحافظات خلال العشر أشهر الماضية.

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "cbc" مساء الجمعة، أن هناك 10 مراكز عزيمة لعلاج الإدمان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سوف يفتتح 5 مراكز جديدة في عدد من المحافظات، من بينها أكبر مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة إمبابة بالجيزة والذي بدأ التشغيل التجريبي لعدد من عياداتها بالشراكة مع وزارة الصحة.

وتابع "الإدمان رحلة صعبة ليست فقط على مريض الإدمان ولكن على أسرته وراء كل حالة تتردد قصص إنسانية وأطالب بتحويل قصص المتعافين من الإدمان لأعمال درامية للتوعية وتسليط الضوء على هذه المشكلة، لأن هناك موروث أن المدمن لا يمكن أن يتعافى ولكن هذا الأمر تغير وأصبح يتم علاجهم للعودة ضمن نسيج المجتمع ليكون عضوًا مثمرًا مرة أخرى.