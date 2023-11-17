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BBC

إجراءات صارمة.. وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

09:35 م الجمعة 17 نوفمبر 2023

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر ستنتهي خلال 3 أيام على الأكثر.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن الكميات المتوفرة لدينا من احتياطات السكر تكفي احتياجات مصر وتزيد، مشيرًا إلى أن موسم القصب سوف يبدأ 15 يناير، والحكومة ستلبي احتياجات السلاسل التجارية من السكر.

وتابع: "لو حصل سحب للكميات بصورة غير طبيعية من السكر لن نضر غير أنفسنا وهناك إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التجميع بالتنسيق مع السلاسل التجارية".

علي المصيلحي وزير التموين أزمة السكر اسعار السكر

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