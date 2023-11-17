المرشح الرئاسي حازم عمر: مصر كانت قدوة لدول كثيرة قبل انتشار الفساد في المحليات

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- هاني رجب:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن مصر كانت صاحبة تاريخ محلي محترم وكانت دائما قدوة لدول كثيرة جاءت إليها وتعلمت منها ونقلت عنها قبل أن ينتشر الفساد في المنظومة المحلية في مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الانتخابي الأول، اليوم الجمعة، أن الحديث عن الإدارة المحلية وإصلاحها يحتاج إلى فهم جيد لفلسفة الإدارة المحلية ودراسة الأنظمة المحلية المستقرة والناجحة في معظم دول العالم ولابد من الإعتراف بأن أي فشل في هذه الأنظمة ناتج عن التدخلات والأهواء والمصالح فلا اجتهاد مع نظام ولا صلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية .

وتابع: ندرك جيدًا أهمية إصلاح الإدارة المحلية فهي عصب الدولة وشريان الحياة المتصل بالمصريين في كل مكان من المدينة إلي القرية ومن الكفور إلى النجوع واي خلل في النظام المحلي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في كل مكان والقليل من الفساد فيها يبدو كثير وهو ما يستغله البعض لتضخيمه وإشاعة الإحباط.

واستطرد: آن الأوان وأصبح من الضروري الآن القيام بعمل اصلاح شامل وعاجل للادارة المحلية من اجل الوصول الى نهضة مصرية شاملة تتكامل مع المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المركزية بالدولة في كل محافظات مصر ، حيث أن الإدارة المحلية هي المسؤولة عن الحفاظ على تلك المشروعات وتنميتها وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وحل الكثير من المشاكل اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وأبناؤنا.

واستكمل: الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو أمل كبير وهدف يسعى إليه الجميع ، بعد ان اصبحت الادارة المحلية في وضع شديد الصعوبة يتعذب به العاملين فيها ويئن منه المواطنين المتعاملين معها.. وتحتاج مصر عاجلا إلى الإصلاح السريع والي صدور قانون جديد للادارة المحلية يساعد في إنشاء نظام محلي يليق بمصر ومؤسسات محلية تقدم خدمات افضل للمواطنين وإفراز كادر محلي يخلق قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون على الجميع وللجميع.

وقال: لقد أصبح من الضروري الآن سرعة تشكيل مجالس محلية قوية باعضاء ذوي كفاءات عالية تكون مهمتها إعمال الرقابة والمتابعة والمسائلة والتواصل مع المواطنين بشأن الخدمات والمشروعات المقترحة وقياس مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات والمشروعات التي تقوم بها المحافظة ونقل طلبات المواطنين ورغباتهم واحتياجاتهم إلى قيادات المحافظة لتعديل الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي للمواطنين حتى تكتمل المنظومة المحلية ، هو ما يجعل النظام الانتخابي الأمثل هو النظام الفردي خاصة أن أكثر من 60% من سكان مصر في الريف.

وذكر: كما أن المجلس المحلي هو المسئول أيضا عن تطبيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور بالتعاون مع المحافظة وبما يجعل الإيرادات محلية والضرائب محلية والرسوم محلية والموارد محلية والصناعة محلية والخدمات محلية والاشتراطات محلية طبقا لطبيعة كل محافظة سواء كانت سياحية أو ساحلية أو زراعية أو صحراوية أو تاريخية وهو ما يحتاج إلى كفاءات مالية وقانونية وسياسية في تشكيل أعضاء المجلس المحلي.