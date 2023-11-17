مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،اليوم الجمعة، عدداً من المؤتمرات الحاشدة بمحافظات الأسكندرية و الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم و تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة إنتخابية جديدة لإستكمل مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز ".

وتم استعراض كافة الإنجازات و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كلاً من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية و كذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة و الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم.

كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقادة الرأي بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء و المهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية و القيادات الدينية المسلمة و المسيحية و العمد و المشايخ و ممثلين عن الجمعيات النشطة و القيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.