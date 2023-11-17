"صناعة الشيوخ" تشيد بتوطين صناعات السيارات داخل مصر

كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اتجاه مصر لتجميع السيارات محليا بمثابة خطوة مهمة لتعميق وتوطين صناعة السيارات داخل مصر وحل أزمة المعروض في السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.

وطالب "المنزلاوي"، الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بتصنيع وتوطين مختلف الصناعات الخاصة بقطع غيار السيارات داخل مصر من خلال إنتاج قطع غيار السيارات داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدى إلى الحد من استيراد قطع غيار السيارات للحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.

وأعلن البرلماني، تأييده التام لسياسات الحكومة خلال الفترة الحالية إلى زيادة تجميع السيارات محليًا كمحاولة من الحكومة لحل أزمة القطاع الذي عانى خلال آخر عامين من نقص حاد فى المعروض وارتفاع قياسى في الأسعار بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد مثمناً توقيع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى لاتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء تصنيع السيارات محليا في مصر.

كما أشاد بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، مطالبًا بأن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات بصفة عامة والسيارات الكهربائية فى مصر بصفة خاصة أن السيارات الكهربائية لن تنتشر فى السوق المصرية إلا بعد البدء فى تصنيعها محليا وطرحها فى الأسواق لأن الاعتماد على الاستيراد الشخصى لن يساهم فى انتشارها وذلك بما لها من فوائد على الدولة والمواطنين كتخفيض النفقات وخفض فاتوة استيراد المواد البترولية.