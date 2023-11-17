بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بمنطقة كورنيش النيل

كتب- إسلام لطفي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير ببعض الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

وتضمَّن الفيديو أن الرئيس السيسي استمع خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل.

وأوضح أن ذلك من خلال بعض المحاور المرورية، وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعها بمحور المستشار عبدالمجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي، وصولًا إلى كورنيش النيل.



