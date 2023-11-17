ضيق في الشريان التاجي.. "الصحة" توضح كيفية التغلب على الذبحة الصدرية

كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الذبحة الصدرية عبارة عن ضيق في الشريان التاجي، لها العديد من الأعراض.

وأضافت الصحة والسكان، وفق منشور الجمعة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الذبحة الصدرية، هي ألم في الصدر أو طبقة أو كتمة يشعر بها المريض عندما يبذل مجهودًا.

وأشارت الوزارة إلى، أن الأزمة تفك عندما يخلد للراحة أو عند استخدام قرص تحت اللسان، وغالبية الذبحات الصدرية المستقرة، تُعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات.