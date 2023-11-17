كيفية التصرف حال اختراق جسم غريب للعين

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، من القيام بدعك العين، عند التعرض لإصابة أو حادث فيها؛ لما له من خطر وتداعيات سلبية.

وقالت الصحة والسكان، وفق منشور الجمعة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه ينبغي عدم دعك العين المصابة، حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع الجسم الغريب؛ ليخترق سطح العين والدخول إلى طبقة أعمق داخلها.

وأضافت الوزارة، أن ذلك قد يقلل من الألم بصفة مؤقتة إلا أنه يجعل عملية استخراجه أكثر صعوبة، ويزيد احتمال حدوث التهاب في العين.