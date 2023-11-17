أقل 30% من السوق.. أسعار بيع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة تحرص على تلبية احتياجات المواطن، مشيرًا إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة ضخ كميات إضافية من المنتجات الغذائية فى منافذ الوزارة.

وأضاف القرش، اليوم الجمعة لـ مصراوي، أن سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة وصل إلى 225 جنيهًا، وبلغت أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيها، والضأن 135 جنيهًا، ويبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

وأكد أنه تم فتح عدد من المنافذ وإطلاق مجموعة من المعارض الخاصة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لدينا أكثر من 243 منفذا، و33 منفذ متنقل تحت تصرف الحكم المحلي.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن ذلك يساهم فى وجود بديل متاح أمام المواطن، حيث يتم وضع متوسط أسعار يقل عما هو موجود بالسوق بمقدار من 25% إلى 30% ونصل أحيانا لأكثر من ذلك، كما نساهم فى الإفراج عن الأعلاف خامات الأعلاف، مما ينعكس على استقرار الأسعار.

وأشار إلي أن الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المنافذ وتكثيف المعروض، كما نفتح مجموعة من المعارض والأسواق الجديدة، وزيادة المعروض لأكبر قدر ممكن، لافتا إلي أن أسعار البيض يبلغ 120 جنيه للكرتونة.

المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالقاهرة:

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد - منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة - وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

منافذ بيع وزارة الزراعة بالاسكندرية:

- حي المنتزة- حي العجمي- حي العامرية - موقف المتراس- حي الجمرك - حي الإبراهيمية - منطقة ابو قير- منفذ بحري.