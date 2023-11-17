ورشة عمل لهيئة تعليم الكبار حول "تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة"

القاهرة - أ ش أ

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ورشة العمل الثانية بعنوان "تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة.. من تعلم الأبجدية إلى تعزيز الوعي والتمكين"، وذلك بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان (أسفك)، بحضور الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة.

شارك في الورشة مديرو أفرع (القليوبية - الغربية - المنوفية)، والجهات الشريكة والميسرات ومديري الإدارات الخارجية للهيئة بالمحافظات الثلاث، وبحضور الدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان.

وأكد الدكتور محمد ناصف - خلال كلمته في ورشة العمل - أن هذه المبادرة الوطنية تأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي تجوب المحافظات المختلفة للمزيد من الشراكة والتعاون، مشددا على أهمية الشراكة المجتمعية، لأن تعليم الكبار لا يتوقف على محو الأمية فقط، إنما نقطة البدء وليست نهاية الطريق.

وقال "إن المعركة معركة وعي تنموي، فالتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يكتب لها النجاح في وجود الأمية، فالأمية تبتلع التنمية، لذلك لابد من القضاء على الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وفي كلمته.. أكد الدكتور حجازي إدريس، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لبناء استراتيجية وطنية لتعليم الكبار، مشيرا إلى أنه لبناء استراتيجية لابد من إقامة لقاءات تشاورية حوارية وعمل ورش عمل من خلالها نتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجه القائمين على محو الأمية وكيفية التغلب عليها؛ لوضع خطوط عريضة تمهيدا لإطلاق مبادرة وطنية من خلال مؤتمر كبير يعقد في يناير المقبل.

واستعرض حجازي الهدف العام للمبادرة وهو تطوير تعليم وتعلم الكبار وتحقيق تحولات نوعية وهيكلية تستجيب للتحديات لتواكب التوجهات الدولية الحديثة، انطلاقا من رؤية التعلم مدى الحياة، وكذلك الأهداف الخاصة، والتحديات التي تواجه تعليم الكبار في مصر، ومجالات عمل المبادرة، ومنهجية عمل المبادرة، وحوكمة المبادرة، والتمويل.