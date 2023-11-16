كل من كانوا معه استشهدوا.. والدة الطفل الفلسطيني الذي توجه الرئيس بعلاجه توجه للرسالة للسيسي

كتب- حسن مرسي:

قالت صابرين، والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي وجه الرئيس السيسي بوصوله لمصر وعلاجه، إن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة أخبرها بتوجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها داخل مصر بعد استغاثته.

وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، مساء الخميس، أنها متوجهة في الوقت الحالي إلى معهد ناصر في عربة إسعاف برفقة نجلها.

وأعربت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، عن شكرها للرئيس السيسي على هذه اللافتة الكريمة منه، قائلة: السيسي ليس أبا للمصريين فقط وإنما أب للفلسطينيين كذلك.

وتابعت: "ابني عنده 12 سنة تقريبا، ولديه 3 أشقاء و3 بنات آخرين موجودين في غزة"، موضحة أن إصابة ابنها عبد الله كانت في قدمه اليسرى في يده خلال تواجدهم كنازحين في مدرسة، وتم استهداف سيارة كانوا بجانبها، وكل من كان متواجد معه استشهدوا ولم يتبق سوى عبد الله فقط لا غير، مشيرة إلى أن شقيق عبد الله الأكبر استشهد في نفس الحادث.