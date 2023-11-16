نقيب السياحيين: الرحلات السياحية لإسرائيل غيرت وجهتها إلى مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه ما يزال الإقبال على الوجهة السياحية المصرية مستمر، ونسب إلغاء الحجوزات السياحية ليست بالكبيرة.

وأضاف "حلقة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مصر شاركت في بورصة لندن السياحية العالمية منذ أسبوع، وكان هناك إقبال كبير على الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وهذا سيساعد على زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، وبث الطمأنينة لشركات الطيران المختلفة بشأن الأوضاع في مصر.

وأوضح أنه رغم الحرب، فإن مصر تتمتع باستقرار أمني في منطقة الشرق الأوسط، وأنه هناك كم كبير من الحجوزات السياحية التي كانت موجهة إلى إسرائيل بعد عدوانها على غزة غيرت الوجهة السياحية إلى مصر، وكانت أعدادهم مرتفعة جدًا، مما يساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري من القطاع السياحي.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد

الأرخص عالميًا.. "الآثار": الحج السياحي هذا العام سيكون الأفضل في تاريخ مصر

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015