نقيب السياحيين يكشف تفاصيل حزمة دعم تمويل المستثمرين لزيادة الغرف الفندقية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن وجود حزمة من الاستثمارات ستوفرها وزارة السياحة للمستثمرين؛ للوصول إلى الغرف الفندقية المطلوبة.

وقال "حلقة"، لمصراوي، إن حزم الاستثمار تتمثل في، الرخصة الذهبية، و تصاريح البناء، وتسجيلات ضريبية، وتسهيل إعطاء الأراضي الزراعية، وعدد كبير من حزم التمويل التي ستوفرها الوزارة للمستثمرين.

وأضاف حلقة، أنه من المتوقع تحقيق موسم سياحي مُتميز، والوصول لأعداد أعلى من الموسم السابق.

وأوضح نقيب السياحيين، أنه للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، يحتاج ذلك إلى زيادة بالغرف الفندقية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية هذا العام، وأنه رغم الحرب القائمة بين فلسطين والكيان الصهيوني وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، فإن نسب إلغاء السائحين الحجز السياحي ليست بالكبيرة.

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