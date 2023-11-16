ضياء رشوان عن ضبط أسلحة بمستشفى الشفاء: لو حرامي خِزّن هيكون عنده أكتر من كده

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم الـ 41 على القطاع، والخسائر الفادحة في المدنيين والأطفال والسيدات، والبنية التحتية، والعدوان متواصل ومستمر.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، إن تركيز جيش الاحتلال منصب على شمال مدينة غزة بشكل عام، ويستهدف المؤسسات الصحية في القطاع بشكل مباشر.

وتعقيبًا على إدعاء جيش الاحتلال ضبط أسلحة داخل مستشفى الشفاء عقب اقتحامها ، قال الإعلامي ضياء رشوان: "الأسلحة اللي لاقوها دي لو حرامي خزن هيكون عنده أكتر من كده".

وتابع ضياء رشوان، أن إسرائيل كانت تحاول تعطيل إدخال المساعدات بكل الأشكال الممكنة لتقليل حجم المساعدات التي تصل لأهل غزة، رغم مناشدات المؤسسات الدولية والجهات التي تتحدث عن الوضع المأساوي داخل القطاع.