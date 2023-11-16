نقل الأطفال حديثي الولادة من غزة لمصر.. مستشار السيسي يكشف التفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك جهودًا مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من غزة لمصر حفاظًا على أرواحهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، وعلاجهم ورعايتهم بالمستشفيات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، إن المستشفيات المصرية بما تملكها من قدرات وكوادر جاهزة لتقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، خاصة أن نفاد الوقود بقطاع غزة وحصار الاحتلال الإسرائيلي أخرج كل مستشفيات غزة من الخدمة، والدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج، والرئيس السيسي مهتم جدا بهذا الملف ومنها استجابته السريعة للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي تم نقله اليوم إلى مصر للعلاج، مؤكدًا ان مصر مستعدة لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفياتها.