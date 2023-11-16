الكيلو بـ75 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الدواجن رغم استقرار سوق الأعلاف؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق ارتفاعًا، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 4 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن عودة المنتجين شيء إيجابي وتنعكس على الأسعار، لافتًا إلى أن مصر لم تستورد بيضة واحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن جزءً كبيرًا من المنتجين رجعوا إلى السوق بعد ثبات الأسعار واستقرارها وتوافر المواد الخام.

وأشار إلى أن أسعار فول الصويا متغيرة بسبب النقد الأجنبي، معربًا عن أمله في توفير النقد الأجنبي لأن الفول الصويا يتم شراؤه من الخارج.

وتعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي توليها الدولة اهتمامًا خاصًّا، حيث بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة وفقًا لتقرير رسمي من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنويًّا و14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.