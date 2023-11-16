شبورة كثيفة.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الجمعة

كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدٍ الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 27 درجة والصغرى 19 وجنوب الوجه البحري 27 والصغرى 19، وشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري درجة حرارة عظمى 26 وصغرى 17 ووسط سيناء ومدن القناة 26 و18.