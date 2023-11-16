"يمامة" عن منح المتحدة 100 دقيقة إعلانية مجانًا لمرشحي الرئاسة: خطوة جيدة

كتب- حسن مرسي:

علق المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 100 دقيقة إعلانية مجانًا لكل مرشح رئاسي.

وقال "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا وتلقينا هذا الخبر بالرضا والتقدير لأنه يعكس المعاملة العادلة مع كل المرشحين".

وأضاف رئيس حزب الوفد: "هذه الخطوة من الشركة المتحدة جيدة وفرصة للمرشح الذي يحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية"، مؤكدا: "إعلان الشركة المتحدة جيد ومتساوي لكل المرشحين".